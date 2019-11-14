أعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء 483 مركبة هوندا “ODYSSEY” موديل 2018 – 2019. وقالت الوزارة ن إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية وجود ارتخاء في شد كابل البطارية ، مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة ، ويؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ في وضع الوقوف التام .

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل ؛ لإجراء اللازم مجاناً .

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كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تكشف سبب غريب لاستدعاء 483 سيارة هوندا موديل “أوديسي 2018 – 2019” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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