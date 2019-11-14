بالصور: تكريم منقذي العائلة التي جرفت السيول مركبتهم بوادي جو في حائل

قام مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيّان، بتكريم منقذي العائلة التي جرفت السيول مركبتهم أول أمس الثلاثاء بوادي “جو” في مدينة حائل.

وكرم الركيّان كلاً من رئيس رقباء حمد إبراهيم الخربوش، ورئيس رقباء سالم محمد الحربي من منسوبي أمن الطرق بحائل، وبدر نازل الشمري من منسوبي التدريب المهني بحائل، وعدنان عبدالمحسن المستحي من منسوبي الهيئة العامة للرياضة بحائل؛ نظير إقدامهم على إنقاذ العائلة المكونة من رجل وزوجته وابنتيه بعد أن جرفت السيول مركبتهم وأدت إلى انقلابها.

ووجه العميد شكره وتقديره لجهودهم التي تعكس حبهم لوطنهم وخدمة من يقيم على أرضه، داعياً الله عز وجل أن يكتب لهم أجر ما عملوه، وأن يحفظهم من كل سوء.

من جهتهم، قدّم المُكرَّمون شكرهم وتقديرهم للعميد “الركيّان”، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجب إنساني.

وكان مقطع مصور أظهر سيارة من نوع “تويوتا جي إكس آر” منقلبة وسط الوادي أثناء جريان السيول ولحظة تدخل الأشخاص في الوقت المناسب لإنقاذ العائلة.