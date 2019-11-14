ولي أمر طالب يصفع وكيل مدرسة على وجهه ويطرحه أرضاً ويكسر أنف معلم ويسب 5 معلمين بسبب ابنه بالرياض

قام ولي أمر طالب بإحدى المدارس الأهلية في الرياض ، بالإعتداء على معلمين اثنين وسب معلمين آخرين، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في القضية.

ووفقا لما نشره موقع ”الوطن”، فإن ولي الأمر قام بصفع وكيل المدرسة والاعتداء على معلم آخر بسبب نقل إدارة المدرسة ابنه إلى فصل آخر نتيجة سلوكياته وتجاوزاته العدوانية تجاه زملائه.

وقال وكيل المدرسة المعتدى عليه: ” فوجئنا بدخول ولي الأمر إلى المدرسة مع نهاية الدوام الرسمي، حيث قام ولي الأمر بالتهجم والتلفظ على 5 معلمين في المدرسة وأمام الطلاب، وعندما شاهدني سألني اسمك فلان، فقلت نعم، فقام بضربي على وجهي وطرحني أرضاً، ومن ثم توجه ولي الأمر وابنه إلى معلم آخر وكسرا أنفه”

وبحسب المعلومات الأولية فقد وقعت الحادثة في 8/2/1441 ووصلت القضية إلى النيابة العامة، إلا أن المعتدي لم يُسلم نفسه حتى اللحظة.

وأوضح وكيل المدرسة أن هذا الاعتداء جاء بسبب إيقاف الطالب حصتين دراسيتين أمام مكتب المرشد الطلابي قبل البت في قضية اعتدائه على زميله، ولم يكن بمقدور الطالب الدخول لمكتب المرشد لكون لديه طالب آخر يتعامل مع حالته.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في الرياض علي الغامدي، أن المدرسة قامت بالتواصل مع مكتب تعليم الجنوب، وتم استكمال الإجراءات النظامية والاحترازية من خلال التواصل مع الجهات الأمنية فوراً من قبل قائد المدرسة للتعامل مع ولي الأمر أمنيا، لافتاً إلى أن القضية منظورة حالياً لدى النيابة العامة.