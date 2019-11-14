أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي أول ماجد حمدي

بعث أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز – اليوم (الخميس) – برقية تعزية لذوي الشهيد الجندي أول ماجد بن علي حمدي. وأعرب أمير المنطقة في برقيته عن تعازيه ومواساته لذوي الشهيد ولجميع أفراد أسرته الذين شكروا أمير المنطقة على برقيته. وكان الشهيد ماجد حمدي (من منسوبي القوات البرية) قد استشهد أثناء دفاعه عن الدين والوطن في الحدّ الجنوبي للمملكة بمنطقة جازان.

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