توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء ‏والفلك، تعرض معظم دول الخليج لحالة مطرية مرحلية ابتداءً ‏من مطلع الأسبوع المقبل.‏ وأوضح عبر صفحته الرسمية في “تويتر” إلى أن الدول المعرضة لتغيرات الطقس تشمل، الإمارات ‏وقطر والبحرين والكويت، والسعودية.

وأشار إلى أن أكثر المناطق المعرضة لهذه التغيرات في المملكة، ‏تنحصر في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى والقصيم ‏والرياض ومكة المكرمة والطائف وجدة.‏

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم السعودية.. الزعاق يكشف تعرض 5 دول خليجية لحالة مطرية.. ويحدد موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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