طالبة الطائف القثامي تحصل على منحة دراسية لإيرلندا.. و«التعليم» تهنئها

حصلت طالبة الثانوية الرابعة بالحوية بمنطقة الطائف في مكة، لمى فهد القثامي، على منحة دراسية من «كاوست» إلى إيرلندا، فيما هنأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة الموهوبات الطالبة لحصولها على المنحة.

وقدَمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي، التهنئة للطالبة في مشروع «باحث المستقبل» ولأسرتها ومدرستها، ومكتب التعليم بالحوية، تقديرًا للدور الفاعل المقدم للطالبة، كما ثمَنت الزايدي، لمديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي، ومشرفة الموهوبات مها الثبيتي، متابعة الطالبة ودعمها لتحقيق التميز.

جاء ذلك، في إطار التعاون البنَاء بين إدارة الموهوبات وجامعة الطائف، لخدمة الطالبات الموهوبات في مجال البحث العلمي، وقد حظيت الطالبة لمى على المنحة من ضمن خمس طالبات مشاركات في البحث العلمي.

يشار إلى أن هذا المشروع يتبنى الطالبات الواعدات في هذا المجال، تحت إشراف أكاديمي؛ ليصبحن باحثات متميزات يتمكنَ من خدمة الوطن.