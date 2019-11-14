أول مستثمر سعودي يعلنها.. يزيد الراجحي: سندخل بكل شركاتنا لشراء أسهم في أرامكو

كأول رجل أعمال ومستثمر يعلن رغبته العلنية الدخول بقوة في مجال الاستثمار في أرامكو، أعلن المستثمر ورجل الأعمال يزيد الراجحي على حسابه في سناب شات عن زيارته إلى المنطقة الشرقية بناء على دعوة رئيس الشركة أمين الناصر.

ونشر الراجحي على حسابه على سناب شات سنابه صورًا؛ لوصوله إلى أرامكو ولمطارها وأسطول طائراتها الخاص الذي انتقل على متنه إلى زيارة حقل الشيبة.

وكشف يزيد الراجحي فور وصوله عن أن الشركة التي تختص بصناعات النفط، لم تغفل عن أهمية الحفاظ على البيئة موضحًا أنه ووجد قرب حقل الشيبة محمية طبيعية تحت إشراف أرامكو بمساحة 600 كيلو تحوي غزلان المها والريم والنعام؛ حيث تخضع للرعاية والحماية ثم تطلق في المحمية.

وبثا الراجحي صورًا عامة لسكن الموظفين في حقل الشيبة مبديًّا دهشته الشديدة بمستوى الأداء والاحتراف في أرامكو معتبرًا أنها تجاوزت مرحلة التشريف بكثير ومشددًا على أنها فخر لكل سعودي.

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وأكد يزيد الراجحي أن مجموعة «محمد الراجحي للاستثمار» ستدخل بجميع شركاتها لشراء أسهم أرامكو رغبة بالحصول على أكثر عدد ممكن من الأسهم؛ لأن هذا الطرح فرصة لا تتكرر بل هو أمر نادر، وهو ما سيتأكد منه الكثيرون وقت الطرح ناصحًا كل من يستطيع الحصول على سهم أن يعض عليه بأسنانه.

وأشار الراجحي إلى التميز العالي في أداء أرامكو، قائلًا: «نسمع منذ القديم أن أرامكو مميزة، وما سعناه رأيناه، وأنا فخور بأن هذه الشركة سعودية»، وأضاف: «كل شي بالأرقام كما قال ولي العهد، حيث إن أرامكو شركة مميزة سواء بالجودة أو البيئة، كما أنها بالتكنولوجيا تعد الأولى في العالم، وسابقة زمانها».

وعاد يزيد الراجحي ليؤكد أن أهم ما يميز أرامكو هو أن منتجها مباع مسبقًا، مضيفًا أنها تمثل أولوية لدى سمو ولي العهد الذي يحرص بشدة على نجاحها ولذا يتابعها يوميًّا، فنجاحها هو حلمه، وختم حديثه، قائلًا: «تخيلوا ندخل مع ولي العهد في هذا الحلم».