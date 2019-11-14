النيابة العامة توقِع اتفاقية مع «الصحة» لتطوير ضوابط إدخال الأدوية المخدرة

وقَع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، بمقر النيابة العامة بالرياض، اتفاقية تعاون مشترك، في إطار الحرص على تحقيق تعاون مثمر بناءً بين الطرفين، وسعيًّا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العمل بينهما، وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل من النيابة العامة ووزارة الصحة.

وجاء توقيع اتفاقية التعاون في عدة مجالات تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال، وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية، كما تم عقد اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين، والربط الإلكتروني وتسريع عملية التعاون التقني، بالإضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط ادخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.

وتتمحور مجالات الاتفاقية في دعم الدراسات البحثية المشتركة، وتبادل المعلومات الإحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة، والمشاركة في تطوير الأنظمة ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة، فيما تم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق فيما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من مسئولي النيابة والوفد المرافق لوزير الصحة.