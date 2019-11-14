الجهني: موجة باردة مفاجئة على معظم الأنحاء خلال الأسبوع المقبل

توقع الباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، اليوم الخميس، أن تكون الموجة الباردة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، ستكون قياسية ومبكرة.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: صراحة الموجة الباردة المتوقعة منتصف ونهاية الأسبوع المقبل، والتي تعقب الحالة الممطرة (غيث) تعتبر قياسية ومبكرة في مثل هذا الوقت ومفاجئة، مرجعًا ذلك إلى سرعة دخول الموجة الباردة دون تدرج في درجات الحرارة.

واستدرك قائلًا: «لكن مع متابعة تنبيهاتنا ما في مكان للمفاجئة».

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في سياق ذي صلة، قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الخميس، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان»، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

وتوقَعت الهيئة، تكون السحب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم)، مشيرة إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16 إلى 38 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر بالجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وبشأن الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.