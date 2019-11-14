المرور: إعادة الغرامة المسددة آليًّا بعد قبول الاعتراض

قال المرور السعودي، إن إعادة الغرامة المسددة آليا يتم بعد قبول الاعتراض المقدم بشأن المخالفة على نفس الحساب.

جاء ذلك ردًا من المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على استفسار من أحد المتابعين قال فيه: «هل تتم استعادة مبلغ سداد مخالفة تلقائيًّا بعد قبول الاعتراض بشأنها أم أنه توجد إجراءات لاستعادة المبلغ؟».

ورد المرور السعودي بأنه تتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً، بعد صدور قرار من الهيئة المرورية بإعادة مبلغ السداد.

وينص نظام المرور على أن المخالف له حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة؛ بحيث يمنعه من تقديم الاعتراض وإذا تقدم المخالف بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي تلك المدة التي تبدأ من تحرير المخالفة فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه.