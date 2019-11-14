أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي حمدي

قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، تعازيه لذوي وأسرة الشهيد الجندي أول ماجد بن علي محمد حمدي، من منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وقال أمير منطقة جازان في برقية وجهها لذوي الشهيد وأفراد أسرته «في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدمه ابنكم الشهيد، على حدود بلادنا الغالية ما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة، فإننا نعرب لكم عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاده، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان».

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لأمير المنطقة على مواساته لهم، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن.