السعودية اليوم / كلية الهندسة بجامعة القصيم تُنفذ عدة مجسمات لعظام مختلفة باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بمعامل الكلية



بريدة 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م واس

‎تمكنت كلية الهندسة بجامعة القصيم،في سابقة هي الأولى على مستوى المنطقة من تشكيل مجسمات للعظام باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد لاستخدامها في عدد من العمليات الجراحية بدلاً من أجزاء مكسورة عند بعض المرضى في مستشفى بريدة المركزي.

ونفذت الكلية من خلال كوادرها الأكاديمية عدة مجسمات للعظام، من خلال تقنية الطباعة الثلاثية التي تم استخدامها حديثاً في المجالات الطبية، ومن استخداماتها في عمل المجسمات لأعضاء المرضى ليتم إعداد الجسور بالمقاسات المناسبة للمرضى قبل البدء بالعمليات، وهذا يساعد في تقليص أوقات العملية و يرفع من دقتها وجودتها ونسبة نجاحها، حيث نفذت الكلية مجسمًا لكسر في جمجمة الرأس لأحد المرضى بعد تعرضه لحادث سير باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية بمعمل الطباعة الثلاثية بالكلية وإضافةً لذلك تم عمل وصلة تثبيت للكسر، كما قامت الكلية بتصنيع نموذجًا ثانيًا لكسر في الفك السفلي للأسنان لأحد المرضى بالمستشفى، إضافة إلى عمل مجسم لكسر في الوجنة لأحد المراجعين بمستشفى المركزي ببريدة.

// انتهى //

19:07ت م

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