السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تزيل اللوحات الدعائية المخالفة بعرعر



عرعر 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم ، عددا من اللوحات الدعائية المخالفة في مدينة، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف إلى الحد من التجاوزات والمخالفات للوحات الغير نظامية والمشوه للمنظر العام، مؤكدة أن الفرق الرقابية مستمرة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسات التي تشوه المنظر البصري.

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19:02ت م

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