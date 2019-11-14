السعودية اليوم / الشيخ عبد الرحمن السديس يستقبل وفد اهل الحديث الباكستاني



مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم وفدًا من جمعية " أهل الحديث " المركزية بباكستان ، برئاسة فضيلة الأمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية بباكستان الدكتور حافظ بخش وذلك بمكتبه بالرئاسة بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ سلمان المقوشي والوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ بدر الفريح.

وأثنى معالي الرئيس العام على جهود الجمعية وعلمائها الراسخين، وجهودهم في توحيد كلمة المسلمين، وعلاقتهم التاريخية والأخوية مع المملكة العربية

وبين معاليه أن الجمعية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – قامت على نشر العقيدة الصحيحة، خدمة للإسلام والمسلمين، عبر بث قيم الوسطية والاعتدال والرسالة الإسلامية العالمية السمحة.

وأوصى معالي الرئيس العام بالاهتمام والعناية باللغة الكردية حتى يصل مفهوم نشر الإسلام الصحيح على أكمل وجه.

واختتم معاليه اللقاء داعيا الله – عز وجل – أن يبارك في جهودهم وأن يوفقهم لما فيه خدمة دينهم وبلادهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق .

حضر اللقاء فضيلة الرئيس العام للجمعية الشيخ محمد ساجد مير، وفضيلة النائب الأول لرئيس الجمعية الشيخ علي محمد أبو تراب وعدد من المرافقين .

// انتهى //

18:45ت م

0250



مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم وفدًا من جمعية " أهل الحديث " المركزية بباكستان ، برئاسة فضيلة الأمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية بباكستان الدكتور حافظ بخش وذلك بمكتبه بالرئاسة بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ سلمان المقوشي والوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ بدر الفريح.وأثنى معالي الرئيس العام على جهود الجمعية وعلمائها الراسخين، وجهودهم في توحيد كلمة المسلمين، وعلاقتهم التاريخية والأخوية مع المملكة العربية السعودية وبين معاليه أن الجمعية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – قامت على نشر العقيدة الصحيحة، خدمة للإسلام والمسلمين، عبر بث قيم الوسطية والاعتدال والرسالة الإسلامية العالمية السمحة.وأوصى معالي الرئيس العام بالاهتمام والعناية باللغة الكردية حتى يصل مفهوم نشر الإسلام الصحيح على أكمل وجه.واختتم معاليه اللقاء داعيا الله – عز وجل – أن يبارك في جهودهم وأن يوفقهم لما فيه خدمة دينهم وبلادهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق .حضر اللقاء فضيلة الرئيس العام للجمعية الشيخ محمد ساجد مير، وفضيلة النائب الأول لرئيس الجمعية الشيخ علي محمد أبو تراب وعدد من المرافقين .// انتهى //18:45ت م0250

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