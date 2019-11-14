السعودية اليوم / أمطار علي المدينة المنورة



المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:38ت م

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