السعودية اليوم / المجلس الاستشاري للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام يعقد جلسته الأولى



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

عقد المجلس الاستشاري للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، اليوم ، جلسته الأولى ، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة ممثلي الجهات الشرعية والقضائية والعدلية ، وذلك بمبنى المؤتمرات بالجامعة .

وجرى خلال الجلسة التنسيق بين المعهد العالي للقضاء وتلك الجهات في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بتطوير العلاقة بين المعهد العالي للقضاء والجهات العدلية .

يذكر ان أعضاء المجلس الحالي مكون من الرئيس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري ، ونائب الرئيس الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان ،

وعميد المعهد العالي للقضاء ، وممثل الإفتاء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ ، وممثل مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن عبدالعزيز السحيمان ، وممثل وزارة العدل الدكتور عبدالهادي بن علي الخضير ، وممثل المحكمة العليا الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان ، وممثل ديوان المظالم الدكتور خالد بن عبدالله الخضير ، وممثل النيابة العامة الدكتور تركي بن عيد الدوسري .

// انتهى //

18:08ت م

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