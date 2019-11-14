السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا يشارك في المؤتمر الدولي للحج بإندونيسيا



جاكرتا 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا عصام عابد الثقفي اليوم كلمة في المؤتمر الدولي للحج الذي نظمته هيئة إدارة الصندوق الإندونيسي للحج على هامش مهرجان الاقتصاد الاسلامي الدولي بجاكرتا .

وتناول السفير الثقفي في كلمته جهود المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين .

مما يذكر أنه شارك في المؤتمر وفود من باكستان ونيجيريا وماليزيا ودول أخرى ذات كثافة سكانية عالية نسبهم في حصص الحج عالية.

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18:02ت م

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