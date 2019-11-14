السعودية اليوم / مقتل ثمانية عناصر من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له على محاور ريف اللاذقية



لندن 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

قتل اليوم ثمانية عناصر وأصيب آخرون من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له في محاور ريف اللاذقية جراء عمليات قصف شنتها الفصائل المعارضة على مناطق ارتكاز تلك القوات.

كما قتل ثلاثة عناصر من قوات المعارضة جراء المعارك التي تجري، منذ صباح اليوم، بين قوات النظام والمسلحين الموالين له من جهة والتنظيمات المعارضة من جهة أخرى، على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، وفقًا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا تزامنًا مع قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام على مواقع وطرق إمداد محاور جبل الأكراد، إضافة إلى غارات من الطائرات الروسية وبراميل مروحيات النظام التي تتناوب على قصف ريف اللاذقية.

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17:41ت م

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