السعودية | مستشار رئيس الوزراء الهولندي للسياسة الخارجية والدفاع يستقبل الجبير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء الهولندي للسياسة الخارجية والدفاع يستقبل الجبير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:57 مساءً, 14 نوفمبر 2019 م المناطق - واس استقبل مستشار دولة رئيس الوزراء الهولندي للسياسة الخارجية والدفاع دافيد دي ويل، في العاصمة الهولندية أمستردام، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى العاصمة الهولندية في زيارة رسمية.

واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.

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