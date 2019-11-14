معهد القضاء العالي يعقد جلسته الأولى

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد المجلس الاستشاري للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم، جلسته الأولى، بحضور أصحاب ممثلي الجهات الشرعية والقضائية والعدلية، وذلك بمبنى المؤتمرات بالجامعة.

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وجرى خلال الجلسة التنسيق بين المعهد العالي للقضاء وتلك الجهات في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بتطوير العلاقة بين المعهد العالي للقضاء والجهات العدلية.

يذكر أن أعضاء المجلس الحالي مكونون من الرئيس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، ونائب الرئيس الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، وعميد المعهد العالي للقضاء، وممثل الإفتاء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وممثل مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن عبدالعزيز السحيمان، وممثل وزارة العدل الدكتور عبدالهادي بن علي الخضير، وممثل المحكمة العليا الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، وممثل ديوان المظالم الدكتور خالد بن عبدالله الخضير، وممثل النيابة العامة الدكتور تركي بن عيد الدوسري.

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