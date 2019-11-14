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2019-11-14 الفرحان وبومبيو يبحثان تعزيز الشراكة ومحاربة الإرهاب خلال لقائهما في واشنطن متابعات الخليج 365 - الرياض بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو في واشنطن مستجدات الأوضاع في المنطقة وصون الأمن والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب. شارك الخبر







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