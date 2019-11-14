أسعار الذهب اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية.. وعيار 24 يسجل 177.15 ريال سعودي

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يزداد البحث عنها يوميا نظرا لاهتمام الكثيرون من المواطنين السعوديين لأنه بالنسبة لهم استثمار كبير ومربح للغاية، ويحرص الكثير من السيدات على شراء الذهب بهدف الزينة، فاليوم سوف نستعرض عليكم أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب خلال الايام القليلة الماضية تراجعا ملحوظا في أسعار الذهب في السعودية واليوم الخميس ارتفعت أسعار الذهب وجاءت على النحو التالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 177.16 ريال مقابل 47.24 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 162.39 ريال مقابل 43.30 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 155.01 ريال مقابل 41.33 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 132.86 ريال مقابل 35.43 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 103.34 ريال مقابل 27.56 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 88.57 ريال مقابل 23.62 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.240 ريال مقابل 330.67 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 177.146 ريال مقابل 47.238 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.509 ريال مقابل 1.469 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين.