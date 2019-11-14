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2019-11-14 مشاعر لا توصف لوالدي التوأم الليبي بعد نجاح عملية الفصل متابعات الخليج 365 - الرياض قرابة الـ15 ساعة قضاها والدا التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، وهما يراقبان عملية فصل ابنيهما عن بعضهما عبر الشاشات فيما يواصل الفريق المكون من 35 مختصًا برئاسة الدكتور عبدالله الربيعة العمل. Advertisements وعبّر والدا التوأم عن سعادتهما بنجاح عملية الفصل ورفعا أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد صدور توجيهاتهما ببدء عملية الفصل بالمملكة. وكان الربيعة أعلن نجاح عملية الفصل ونقل التوأم إلى العناية المركزة وهما بحالة جيدة. شارك الخبر







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