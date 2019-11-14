شكرا لقرائتكم لحظة إعلان انتهاء مرحلة فصل التوأم الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-14 لحظة إعلان انتهاء مرحلة فصل التوأم الليبي متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي عن إتمام مرحلة فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد. والمعروف أن بعد عملية الفصل يتم إجراء العديد من العمليات منها الترميم والتجميل حيث تستغرق العملية قرابة الـ15 ساعة. شارك الخبر

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