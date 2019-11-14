فيديو وصور.. شلالات طريق الهجرة

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهد طريق مكة المدينة المنورة هطول أمطار غزيرة، وثقها بعض المواطنين خاصة عند مفرق بريمان.

ونشر حساب مكشات المدينة عبر تويتر صورًا لهطول الأمطار بعدسة عضو الفريق أحمد العيسى أظهرت كثافة الأمطار وارتفاع منسوب المياه على الطريق.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في الرؤية الأفقية وتساقط البرد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والعرضيات، والكامل، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 10 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

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