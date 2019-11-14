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2019-11-14 فيديو.. أمطار الخير تتواصل في طريف متابعات الخليج 365 - طريف تواصلت أمطار الخير على طريف وعدد من المدن السعودية ضمن الحالة الجوية التي تشهدها المملكة. Advertisements ووثق الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، بمقطع فيديو لحظة هطول الأمطار على الحدود الشمالية. شارك الخبر







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