4 مراحل لانتهاء فصل التوأم الليبي

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الفريق الطبي المختص عن استمرار عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، فيما تتبقى 4 مراحل لإعلان اكتمال العملية.

وأوضح الفريق أنه بعد الفصل يتم الانتقال إلى مرحلة الترميم بحسب نبأ عاجل بثته قناة الإخبارية.

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وكان الفريق الذي يتكون من 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض قد بدأ العملية صباح اليوم إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقاد الفريق المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

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