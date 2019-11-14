شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام: القيادة حريصة على صحة رجل الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن التوجيهات المستمرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف تؤكد دوما على العناية بالصحة العامة لرجال الأمن، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركة الأمن العام في اليوم العالمي للسكري تحت شعار: «ضبط سكرك.. ميزان لحياتك» الذي يترجم التكاملية لأجهزة الدولة، ويجسد الاهتمام الكبير من القيادة الكريمة للاهتمام بمتطلبات رجل الأمن، والتي تعد الصحة من ركائزها، الأمر الذي دعا الأمن العام للمشاركة في هذه المناسبة التوعوية، سعياً منه لتدعيم الجهود المحلية والدولية لنشر الثقافة الصحية للتعايش مع هذا المرض الذي أصبح يشكل هاجساً، مع توضيح سبل الوقاية والتعايش معه.

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جاء ذلك أثناء تدشين الفريق أول الحربي صباح اليوم (الخميس)، فعاليات الفحص المبكر لمرض السكري، التي نظمته الإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمن العام، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالأمن العام.

وتهدف الفعاليات، للتعريف بمخاطر مرض السكري وسبل الوقاية منه، ورفع الوعي الصحي لدى منسوبي الأمن العام من خلال توزيع البروشورات والمطويات التوعوية، إضافة إلى إقامة عيادة مصغرة لإجراء فحوصات نسبة السكر بالدم، وتقديم الاستشارات الطبية لزوار المعرض.

قد حضر التدشين مساعدو مدير الأمن العام ومديرو الإدارات، وقادة القوات وعدد من منسوبي الأمن العام، ثم استمع والحضور لمحاضرة قدمت عن مرض السكري وأخطار إهماله على الصحة العامة، إضافة إلى محاضرة لكيفية التعامل الأمثل مع مرض السكري والتغذية المناسبة والصحية.