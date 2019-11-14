5 إدارات تعليمية تتبادل خبرات الاختبارات والقبول

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جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)
دشن المدير العام لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، فعاليات ملتقى "أفضل الممارسات في أعمال القبول والاختبارات"، الذي عقد بمسرح الإدارة بحضور مدير إدارة التحصيل المعرفي بالإدارة العامة للتقويم والقبول ومشاركة إدارات الاختبارات من 5 إدارات تعليمية، وحضور أكثر من 200 قائد مدرسة حكومية وأهلية وعالمية ومشرفي إدارة الاختبارات والقبول.
وأكد مدير عام التعليم في كلمته خلال الحفل، أن تحقيق رؤية الوطن تأتي من خلال تعزيز مسارات البحث والاجتهاد المتكامل لأفضل المسارات التعليمية، وصولاً إلى المكان اللائق للوطن في المنافسة على المستوى العالمي في ظل القيادة، مضيفاً أن أهمية تنمية المهنية التعليمية لتحسين نواتج العمل، باتت ضرورة ملحة في عصر لم يعد يقبل بغير العمل النوعي المميز.
واشتمل الملتقى على كلمة ترحيبية لمدير إدارة الاختبارات والقبول (بنين)، بتعليم جدة صادق النور، نوه فيها بأهمية الملتقى الذي يأتي لتبادل الخبرات وتعزيز مسارات البحث، وإبراز النماذج المميزة في هذا المجال، ليدشن مدير عام التعليم بعد ذلك الهوية الجديد لإدارة الاختبارات والقبول، ثم قدم مدير إدارة التحصيل المعرفي بالإدارة العامة للتقويم والقبول خالد الصبحي ورقة عمل بعنون "التقييم المتوازن سر نجاح القادة التربويين"، وشاهد الحضور بعده عرضاً عن أبرز الممارسات المميزة في الميدان، بعدها عقدت جلسة نقاش مفتوح مع الحضور.
كما شهد الملتقى تكريم مدير عام التعليم للرعاة والضيوف وإدارات الاختبارات القبول، وكذلك المدارس التي قدمت أفضل الممارسات في أعمال الاختبارات والقبول.
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