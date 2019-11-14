بأكثر من 250 لاعبة تنطلق منافسات بطولة كأس مديرة جامعة الأميرة نورة للأندية الرياضية بالكليات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتحت جامعة الأميرة نورة حفل قرعة بطولة كأس مديرة الجامعة للأندية الرياضية بالكليات أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2019، تحت مظلة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، والذي يستمر على مدى أسبوعين ابتداء من الأحد 17 نوفمبر ولغاية الثلاثاء 26 نوفمبر 2019.

وتشمل البطولة في دورتها الأولى المنافسة بين 10 كليات على 6 ألعاب رياضية للفوز بكأس مديرة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك بإجمالي عدد لاعبات يفوق 250 لاعبة، بين ألعاب جماعية (كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة)، وألعاب فردية (ألعاب قوى، جودو، سكواش).

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هذا وأسفرت نتائج القرعة للعبة كرة القدم عن لقاء كلية الهندسة بكلية التربية، وكلية اللغات بكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية الآداب بفريق BY، بينما تقرر في لعبة السكواش لقاء كل من: كلية الإدارة والأعمال بكلية المجتمع، وكلية الخدمة الاجتماعية بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الآداب بكلية العلوم، وأخيرا كلية التصاميم والفنون بفريقBY.

كما يواجه فريق كلية الخدمة الاجتماعية لكرة السلة فريق الكليات الصحية، وكلية علوم الحاسب والمعلومات كلية التصاميم والفنون، ويلتقي فريق كلية العلوم بكلية الآداب، وكلية المجتمع بكلية اللغات.

وفي لعبة كرة الطائرة ستشهد لقاء فريق كلية الخدمة الاجتماعية بفريق كلية اللغات، وفريق كلية العلوم بفريق كلية علوم الحاسب والمعلومات، وفريق كلية التصاميم والفنون بفريق كلية BY.