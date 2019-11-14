مشهور يوتيوب كوري يدعي تعرضه للتحرش من سائق تاكسي في جدة.. ويكشف ردة فعله

ادعى أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بكوريا ، سونغ يونغ لي (Seong Yong Lee) أنه تعرض للتحرش من أحد سائقي التاكسي خلال تواجده في مدينة جدة في أول زيارة له للمملكة .

وقال سونغ ، أنه في يوم 13 نوفمبر سافر إلى السعودية وكانت محطة وصوله هي مدينة جدة ، وأوضح اليوتيوبر بأنه تعرض لموقف مؤسف جداً فور وصوله، حيث قال بأنه تعرّض للتحرش الجنسي من قِبل سائق التاكسي الذي أوصله من المطار إلى فندقه من خلال منشور على الإنستقرام.

وأضاف اليوتيوبر صورة لرجل يزعم بأنه قائد التاكسي الذي تحرش به وعلق عليها قائلاً : ” أنت السبب الذي جعلني أكره مدينة جدة. هو سائق تاكسي أوصلني من مطار جدة إلى الفندق. هو كان يتصرف كمنحرف طوال الطريق في السيارة .. وكان يحاول باستمرار لمسي فقمت بضربه على ذراعه.”

وبعد أن تساءل بعض الأشخاص لماذا لم يقم بإبلاغ الشرطة، رد اليوتيوبر بمنشور آخر قال فيه: “أنا لم أقم بالإبلاغ عمّا حدث لأني لم أرغب في إفساد رحلتي إلى السعودية والتي دفعتها من مالي الخاص ووقتي الثمين.

وأوضح : ” سبب تحدثي عن الموضوع على الإنستقرام هو لأني أنوي اللقاء بالعديد من متابعيني الذكور، لكني أردت أن أتأكد مما إذا كان هناك العديد من المنحرفين من أجل سلامتي. أنا لا أفهم لماذا تلقون باللوم علي لأني نشرت صورته على حسابي في الإنستقرام. أنتم تعاملوني وكأني مجرم. أنا لن أنشر بعد الآن إلا الأشياء السعيدة على الإنستقرام. شكرا لكم على قلقكم. ليلة سعيدة. (شكرا جزيلا على قلقكم علي ).

وأضاف اليوتيوبر أيضا منشور آخر لصورة ساندويتش من مطعم البيك وأرفق معها التعليق التالي: “شخص ما طرق باب غرفتي فجأة. لقد كان الرجل الذي التقينا به في المصعد. هو كان ضيف في الغرفة المجاورة لنا. قدم لنا بصمت هذا الطعام حتى نأكله. رجل لطيف جدا! واو… اليوم كان يوم مليء بالأحداث، واو… شكرا لكم… نعم، في هذا العالم، الأشخاص الجيدون والأشخاص السيئون يعيشون معا.”

جدير بالذكر أن اليوتيوبر سونغ يونغ لي يملك حساب على اليوتيوب باسم Yongsworld وهو معروف باهتمامه وحبه للثقافات العربية ورغبته في زيارة تلك الدول واستكشافها والتعرف عليها ، وهو الأمر الذي دفع النشطاء لتدشين هاشتاق #سايق_يتحرش_بيوتيوبر_كوري ، سلطوا خلاله الضوء على الواقعة بهدف معرفة حقيقة وملابسات ما حدث .