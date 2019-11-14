نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين «فتح الدين والحمدي»

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي وأسرة الشهيد العريف إبراهيم بن فتح الدين إبراهيم محمد، من منسوبي حرس الحدود، ولذوي وأسرة الشهيد الجندي أول ماجد بن علي محمد حمدي، من منسوبي القوات البرية، اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب نائب أمير جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم، أعرب ذوو وأسرتا الشهيدين، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
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