الزعاق: حالة مطرية مميزة على السعودية ودول الخليج

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، حالة مطرية مميزة على بعض مناطق المملكة ودول الخليج، مشيًرا إلى أن موعدها هو غرة الأسبوع القادم.

وقال الزعاق –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن «التوقعات تشير إلى أننا بانتظار حالة مطرية مميزة تنال بلدان الخليج بتمرحل زحزاح، بادية من غرة الأسبوع القادم».

وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل من المملكة: الشرقية والشمالية والوسطى والقصيم والرياض ومكة المكرمة والطائف وجدة، إضافة إلى سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت».

وكان الزعاق قال، أول أمس الثلاثاء: «إننا نعيش حاليًّا في أول موسم غياب نجم الأحيمر، وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج، ويسمى عند أهالينا في الكويت بخفوق الأحيمر، وعند أهالينا في سلطنة عُمان بضربة الأحيمر، وفيه موجة برد تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء، إلا أنه لا يدوم طويلًا».

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من جانبه، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الخميس، موجة شتوية مبكرة وانقلابًا حراريًّا لافتًا للانتباه، من جراء اندفاع كتلة سيبيرية شديدة البرودة، تزامنًا مع الحالة الماطرة المتوقعة خلال هذه الأيام.

وتابع قائلًا إنه يتوقع خلال الفترة من 16-22 نوفمبر الجاري، اندفاع كتلة سيبيرية شديدة البرودة نحو المملكة ودولة الكويت والعراق وبلاد الشام، تعمل على انخفاض كبير في درجات الحرارة، أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة.

وتابع الراصد الحربي أن الموجة الجديدة تعتبر موجة شتوية مبكرة، وانقلابًا حراريًّا كبيرًا ملموسًا؛ علمًا بأن بداية فصل الشتاء فلكيًّا بعد أكثر من شهر من الآن.