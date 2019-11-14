نجاح المرحلة الـ6 من فصل التوأم السيامي الليبي

نجحت المرحلة السادسة من عملية فصل التوأم الليبي «أحمد ومحمد» وذلك من ضمن 11 مرحلة تستغرقها العملية على مدى حوالي 15 ساعة، والتي تجرى في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

ووفقًا لقناة «الإخبارية»، فإن الفريق الطبي القائم بعملية فصل التوأم السيامي، نجح في المرحلة السادسة من العملية، والتي تضمنت فصل الجهاز البولي والتناسلي، وتبقى 5 مراحل للانتهاء من العملية.

وبدأت صباح اليوم الخميس، عملية فصل التوأم الليبي وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

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وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة –وفقًا لقناة 24 السعودية- إن الروح المعنوية للفريق الطبي عالية، مشيرًا إلى أن العملية الجراحية من المتوقع لها أن تستغرق 15 ساعة، وتنفذ على 11 مرحلة، ويشارك فيها 35 مختصًّا.

ووفقًا لتصريحات سابقة للربيعة، فإن التوأم السيامي يلتصقان من أسفل الصدر والبطن والحوض، كما يشتركان في أسفل الجهاز الهضمي والجهاز البولي والتناسلي وفي حوضٍ واحد.

وأشار الربيعة إلى أن للتوأم طرفًا سفليًّا واحدًا لكل منهما، وطرفًا سفليًّا ثالثًا مشتركًا ومشوهًا بينهما، وأنهما وُلدا دون فتحة شرج؛ ما استدعى الفريق الطبي في ليبيا إلى إجراء عملية لإحداث فتحة إخراج مؤقتة.