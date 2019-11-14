بالصور.. حملة موسعة تزيل مخالفات «العزيزية» بمكة المكرمة

نفذت بلدية العزيزية الفرعية بمنطقة مكة المكرمة، حملة مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، لإزالة مُخلّفات المحلات التجارية والحواجز الحديدية والمطبات العشوائية ومباسط الشاهي المخالفة، ضمن نطاق مخطط ستر اللحياني وحي الحسينية ومخطط النسيم بمكة المكرمة.

وتضمنت الحملة مشاركة 14 مراقباً و19 عامل نظافة، لتنفيذ الخطة الرقابية والارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي على الوجه المطلوب، تحت إشراف ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية، ومدير إدارة الخدمات ومشاركة رؤساء الأقسام.

وتم خلال الحملة زيارة 14 محلاً ومنشأة بمواقع مختلفة، كما تم إزالة 13 سياجاً حديدياً مخالفاً لحجز المواقف أمام المحلات التجارية والفنادق، إضافة إلى إزالة 13 مبسط شاهي وديوانية متنقلة، وإزالة 19 لوحة إعلانية مخالفة، وإغلاق مناهل تمديدات الخدمات وغرف التفتيش التي تشكل خطورة على المشاة.

وضمن نطاق أعمال الرقابة الصحية، أغلقت البلدية 3 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والإنشائية مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وأسفرت الحملة عن مصادرة 118 كيلو جراماً من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و14 كيلو جراماً من الفواكه والخضروات المعروضة من قبل الباعة الجائلين، إضافة إلى إزالة الملصقات الدعائية المخالفة أمام واجهات المحلات.

وضمن جهود البلدية في أعمال رفع المُخلّفات، رفعت معدات وآليات البلدية خلال هذا الأسبوع 1.6 طن من المخلفات التجارية ومخلفات المنازل بمواقع مختلفة ضمن نطاق البلدية، إضافة إلى تسديد 42 بلاغاً للمواطنين عبر نظام بلدي (940) بصفة عاجلة.