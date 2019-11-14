«حساب المواطن» يبدأ قبول «طلبات الاعتراض» على دفعة نوفمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ24 (نوفمبر 2019م).

وأوضح البرنامج -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ24؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa.

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أعلن منذ أيام أن البرنامج أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح القحطاني أن نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة، بلغ 84% ليتجاوز عددهم 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال، منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب 0.5% عن الدفعة السابقة، ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 962 ريالًا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد، مشكلين ما نسبته 60%. أما عدد التابعين فبلغ أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق في دفعة شهر نوفمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.