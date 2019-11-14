بالصور.. تكريم منقذي رجل وزوجته وابنتيه في واقعة «شعيب جو» بحائل

كرمت إدارة الدفاع المدني بمنطقة حائل الأبطال المشاركين في عملية إنقاذ عائلة «زوج، وزوجته، وابنتين»، بعدما جرفت السيول مركبتهم التي كانوا يستقلونها، مما أدى إلى انقلابها داخل مجرى شعيب جو، خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

وكرَّم مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، رئيس رقباء حمد إبراهيم الخربوش، ورئيس رقباء سالم محمد الحربي من منسوبي أمن الطرق بحائل، والأستاذ بدر نازل الشمري من منسوبي التدريب المهني بحائل، والأستاذ عدنان عبدالمحسن المستحي من منسوبي الهيئة العامة للرياضة بحائل.

جاء ذلك نظير ما بذلوه من جهد خلال لإنقاذهم العائلة المذكورة، وقدَّم لهم مدير الدفاع المدني بالمنطقة، الشكر والتقدير على جهودهم التي تعكس حبهم لوطنهم وخدمة لمن يقيم على أرضه، واعتبر العميد «الركيان»، أن هذه الجهود هي جزء من المسؤوليات التطوعية وهو أمر جُبِلَتْ عليه الأنفس الباذلة للعطاء، داعيًا المولى أن يكتب لهم أجر ما عملوه، وأن يحفظ الجميع من كل سوء.