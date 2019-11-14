«إنتغرال» تشارك في حفل «برودكاست برو».. و«الرميان» يعدد الطموحات

أعلنت شركة «إنتغرال»، الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المشاركة في الحفل الثامن لجوائز «برودكاست برو»، تحت رعاية اتحاد إذاعات الدول العربية.

يهدف الحفل إلى تسهيل التعاون بين محترفي البث الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة؛ حيث يجمع أكثر من 200 مشارك سنويًّا لمناقشة أحدث الاتجاهات المتعلقة بهذه الصناعة التي تنمو وتتطور بشكل سريع.

وشارك الرئيس التنفيذي للشركة، حمود الرميان، في حلقة نقاشية بعنوان «الرؤساء التنفيذيين: رؤية لمشهد إعلامي جديد»، تم خلالها تبادل الأفكار حول كيفية تحويل الأعمال التلفزيونية، تنويع مصادر الإيرادات.

كما تطرقت لـ«القوانين الحكومية، الترخيص، وتوزيع نماذج واستراتيجيات النمو»، وموضوعات أخرى عن «تأثير التكنولوجيا على القطاع بشكل عام، ودور رؤية السعودية 2030 في قيادة صناعة الترفيه، عبر استغلال فرص النمو ودعم الإبداع والابتكار».

وأكد «الرميان»، «حرص الشركة على المشاركة في هذا الحدث الهام الذي من خلاله تسعى إلى تعزيز علامتها التجارية كلاعب رئيسي في صناعة الترفيه والبث التلفزيوني، والتي تمثل مرحلة التحوّل الهائلة التي تشهدها السعودية حاليًّا».

وبيَّن أن جهود المملكة في هذا الشأن تترجمها «المشاريع الضخمة كالقدية ونيوم، ما يشكّل فرصة كبيرة للقطاعات، لاسيما قطاع الترفيه الرقمي»، مع «السعي إلى الاستفادة من هذه الإمكانات، والمساهمة في تقدّم أفضل الممارسات».

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وبيَّن «الرميان» أن «الشركة تستهدف تقديم خدمات عالمية، وتلبية احتياجات السعوديين، خاصة الشباب تحت سن 35 عامًا، كونهم يشكلون 40٪ من المجتمع بالمملكة، عبر تطوير خدمات معززة ترقى إلى مستوى احتياجاتهم وتوقعاتهم».

وتعد منصّة «دوري بلس»، التي تقدّمها «إنتغرال»، من المرشحين لنيل جائزة أفضل مبادرة رياضية للعام 2019 ضمن جوائز «برودكاست برو»، نظرًا إلى ميزاتها المبتكرة وعروضها عالية الجودة، وسيتم الإعلان عن نتائج الجائزة في ختام الحفل.

وتشمل خدمات الشركة تقديم حلول رقمية عبر منصتي «دوري بلس» و«جوّي TV» الترفيهية، وتتميز «دوري بلس» بتقديمها خدمة البث التفاعلي لمباريات كرة القدم والرياضات الأخرى، وقد استحوذت على أعلى نسبة مشاهدة بالمملكة.

وتقدم منصة «جوّي TV»، الترفيهية أفضل الأفلام والمسلسلات والقنوات التلفزيونية المجانية والمشفّرة في أي وقت وأي مكان، سواء من خلال الجوّال والأجهزة الذكية أو في منزلك من خلال الجهاز المنزلي.

وتوفر المنصة للمشاهد أكثر من «10,000 فيديو»، من أفضل الإنتاجات العربية والعالمية من الأفلام والمسلسلات، فضلًا عن مجموعة مميّزة من المحتوى الترفيهي الحصري والأصلي، ويستطيع المشاهد من خلالها مشاهدة البرامج بدون فواصل أو إعلانات.

وتقدم المنصة خدماتها بتقنية «HD»، عالية الدقة مع الدعم بالترجمة والدبلجة بعدة لغات، لتستمتع بتجربة «جوّي TV» عبر التلفزيون من خلال الجهاز المنزلي، أو بواسطة تطبيقات «iOS»، و«أندرويد»، سواء على الجوّال أو الأجهزة اللوحية أو عبر ميزة «الكروم كاست».