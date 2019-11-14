«المرور» سداد المخالفات يتم قبل مغادرة صاحبها المملكة

شدد المرور السعودي، اليوم الخميس، على أن «المخالفات التي يرتكبها الزائرون يتم سدادها قبل مغادرة أراضي المملكة، ونشر المرور، عبر حسابه الرسمي بتويتر، فيديوجراف، بيّن خلاله أنه من أجل سلامة الزائر وسلامة الآخرين، يأمل الالتزام بالأنظمة المرورية، مشيرًا إلى أن المخالفات المرورية يتم رصدها آليًّا.

وتابع المرور السعودي أنه يتوجب سداد قيمة المخالفات المرورية قبل مغادرة أراضي المملكة، عبر الرابط.

وكان المرو السعودي أوضح في وقت سابق، أنه يقدم خدمة إضافة مستخدم فعلي عن طريق «أبشر» لتفويض شخص آخر لقيادة السيارة، مما يحمي من تسجيل أي مخالفات مرورية على السجل أثناء مدة التفويض.

كما قدّم خمس نصائح لقائدي المركبات من أجل المحافظة على سلامة المشاة، وشملت التحقُّق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية، وخفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقُّف التامّ عند الوصول إليها، والقيادة بالحد الأدنى للسرعة داخل الأحياء وبالقرب من المدارس، والتنبيه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.