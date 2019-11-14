السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بحائل يكرم عدداً من المواطنين لقاء ما بذلوه من جهد لإنقاذ إحدى الأسر



حائل 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

كرم مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان اليوم، رئيس رقباء حمد بن إبراهيم الخربوش ورئيس رقباء سالم بن محمد الحربي من منسوبي أمن الطرق بالمنطقة والمواطن بدر نازل الشمري من منسوبي التدريب المهني بحائل والمواطن عدنان بن عبدالمحسن المستحي من منسوبي الهيئة العامة للرياضة بحائل لقاء ما بذلوه من جهد خلال إنقاذهم لعائلة تتكون من أب وزوجته وابنتيه، التي جرفت السيول مركبتهم، مما أدى لانقلابها داخل مجرى شعيب جو مساء الثلاثاء الماضي خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وقدم العميد الركيان الشكر والتقدير لهم على جهودهم ووصفها بأنها جزء من المسؤوليات التطوعية، داعياً المولى أن يكتب لهم الأجر، وأن يحفظ الجميع من كل سوء،مهيباً بالجميع إلى أخذ الحيطة عند الخروج للتنزه في أوقات الأمطار.

// انتهى //

16:49ت م

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