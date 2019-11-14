السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يرعى حفل ختام برامج تدريبية لمنسوبي الإمارة



حائل 17 ربيع الأول 1441هالموافق 14 نوفمبر 2019م واس

رعى وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بقاعة فندق جولدن توليب بحائل اليوم حفل ختام مبادرة تمكين في مرحلتها الأولى لتدريب وتطوير مهارات 40 موظفًا من منسوبي إمارة منطقة حائل في مسارات متعددة، بحضور وكيل جامعة حائل للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو.

وتهدف المبادرة التي رعى مؤخراً توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة والإمارة، صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة , إلى تدريب منسوبي الإمارة في إعداد قيادات الصف الثاني وتحرير الخطابات بأبعادها التقنية، كما استهدف البرنامج تنفيذ برنامج تأهيلي للقيادات من منسوبي الإمارة.

يذكر أن برنامج تمكين يأتي ضمن سلسلة برامج ومبادرات مجتمعية ستنطلق الفترة المقبلة؛ تحقيقًا لأهداف الجامعة والإمارة الاستراتيجية .

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16:45ت م

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