السعودية اليوم / الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل



حائل 17 ربيع الأول 1441هالموافق 14 نوفمبر 2019م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم , مقر شركة المطاحن الثانية في حائل .

وكان في استقبال سموه مدير عام الشركة منصور الجارالله .

وبدأ الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جولته التفقدية بالمطاحن واطلع على مراحل الانتاج والتخزين ودور شركة المطاحن في الأمن الغذائي

ثم زار سموه مصنع الاعلاف واستمع سموه لشرح عن طاقته الانتاجية وآليات العمل فيه .

ثم شاهد نائب أمير منطقة حائل عرضاً مرئياً وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة .

وأعرب الجارالله عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه للاهتمام المستمر في كل مايسهم في مضاعفة الانتاج وتقديم خدمات أفضل في مختلف المجالات مؤكداً أن شركة المطاحن الثانية بالمنطقة تعمل على تنفيذ مهامها في الأمن الغذائي بالمنطقة وبجودة عالية .

// انتهى //

16:39ت م

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