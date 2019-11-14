السعودية اليوم / القوات البحرية السعودية تعتزم إقامة تمرين السيف الأزرق - 2019 الأحد القادم مع نظيرتها الصينية



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

تعتزم القوات البحرية الملكية

ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الصينية الشعبية وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنه البحرية.

// انتهى //

16:36ت م

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الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستعتزم القوات البحرية الملكية السعودية ممثله بالقوات الخاصة بالأسطول الغربي، إقامة تمرين مشترك تحت شعار ( السيف الأزرق - 2019 ) مع نظيرتها القوات الخاصة البحرية من القوات البحرية الصينية. وذلك يوم الأحد القادم الموافق 1441/03/20هـ في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، وذلك في إطار مواجهة كافة التحديات، والمحافظة على السلام والإستقرار في المنطقة إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الصينية الشعبية وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنه البحرية.// انتهى //16:36ت م0203

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