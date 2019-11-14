السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.5 درجات



إسلام آباد 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلزال الباكستاني أن مركز الزلزال كان على عمق 96 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش بشمال باكستان، وشعر به سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

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16:25ت م

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