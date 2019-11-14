السعودية اليوم / بلدية محايل تزيل 17 بسطة عشوائية وتصادر 484 كيلو غرامآ من الفواكه والخضراوات .



محايل 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

نفّذت بلدية محايل الأول أمس جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من البسطات المنتشرة داخل المحافظة ، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إزالة 17 بسطة عشوائية ، ومصادرة 484 كيلو غرامآ من الفواكه والخضراوات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي،

وأكد رئيس البلدية سعيد علي آل مصمع أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.

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16:17ت م

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