السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلع على التقرير السنوي للسجون



نجران 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على التقرير السنوي لإدارة السجون بالمنطقة، قدمه مدير الإدارة العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني.

وأشاد سموه بالشراكات التي أبرمتها السجون مع عدة جهات، في سبيل تأهيل السجناء وإصلاحهم، وتهيئتهم للعمل عقب انقضاء محكومياتهم، بجانب رعاية شؤون أسرهم وذويهم.

واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء الأنشطة والمشاركات التي أقامتها الإدارة للسجناء، لا سيما عقب إنجاز مشروعات التطوير.

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16:01ت م

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