‏‎ع / السعودية اليوم / بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" إضافة ثانية



أنهت عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" مرحلة فصل الأمعاء ( الجهاز البولي والتناسلي ) , وبدأت بمرحلة فصل عظام الحوض .

وأوضح استشاري جراحة الأطفال الدكتور سعود الجدعان أن الالتصاقات كانت كثيرة في الأمعاء، ولكن كمية الأمعاء كانت كافية ليعيش التوأم حياة طبيعية ، مبينا أن التوأمين مشتركان في الأمعاء الدقيقة والقولون ، وقد تمت عملية فصلها بنجاح ولله الحمد كما خطط لها .

من جانبه أكد استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور أحمد الشمري أن هذه المرحلة تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى تم فصل الكلى الملتصقة في التوأمين، وتم تحديد الحوالب والمثانتين للطفلين، كما فصلت الحوالب من إحدى المثانتين ، لافتا إلى أن كل مثانة تستقبل حالباً من أحد التوأمين، وحتى تكتمل هذه العملية كان يجب فصل الحالب، بعد أن تم فصل الحالب الآخر من الخلفية، ويبقى بعد ذلك عنق المثانة ( مركز الالتصاق الثاني )، مشيرا إلى أنه في هذه المرحلة تدخل فريق جراحة العظام لفصل العظم الأمامي من الحوض بعد ذلك دخلت مرحلة فصل المسالك البولية مرحلتها الثانية حيث تم فصل المثانتين وكان التصاقهما في جهة عنق المثانة.

// يتبع //

16:00ت م

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