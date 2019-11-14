السعودية اليوم / الإمارات ومصر توقع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم



أبوظبي 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

وقعت الإمارات ومصر اليوم، عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين والتي تهدف إلى تطوير مستوى العمل المشترك والتنسيق وتأطير مختلف جوانب التعاون.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان وشهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، تبادلها من الجانب الإماراتي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ومن الجانب المصري وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر الدكتورة ھالة حلمي السعيد يونس، ومذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة تبادلها من الجانب الإماراتي وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر الدكتورة ھالة حلمي السعيد يونس، إلى جانب مذكرة تفاهم بين هيئة التأمين في الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تبادلها من الجانب الإماراتي مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر الدكتورة ھالة حلمي السعيد يونس.

// انتهى //

15:58ت م

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