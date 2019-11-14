توقعات طقس الغد تثير القلق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية, المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

Advertisements

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.