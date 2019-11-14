اخبار السعوديه

توقعات طقس الغد تثير القلق

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم توقعات طقس الغد تثير القلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-14

توقعات طقس الغد تثير القلق

أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية وضباب كثيف

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا،  على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية, المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

Advertisements

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الغد تثير القلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا