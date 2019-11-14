2019-11-14

بدء القبول على وظائف قوات الأمن الخاصة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للرتب التالية (رقيب، وكيل رقيب، جندي أول)، وذلك وفق والمؤهلات والتخصصات التالية:

– رقيب أمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة شبكات حاسب، علوم حاسب، أمن معلومات، قانون، لغة إنجليزية، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، محاسبة، إحصاء).

– وكيل رقيب أمن: الشهادة الجامعية المتوسطة في تخصصات: (تقنية المعلومات، محاسبة، سكرتير تنفيذي، إلكترونيات، اتصالات، ميكانيكا سيارات، إدارة مالية).

– جندي أول أمن: شهادة الدبلوم سنة إلى سنتين في تخصصات: (شبكات حاسب، محاسبة، رقابة مالية، إدارة موارد بشرية، برمجة حاسب، سكرتير تنفيذي، دعم فني، إلكترونيات وتحكم آلي، تبريد وتكييف، اتصالات).

وبينت القوات أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهما في خارج المملكة.

. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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. إن لا يقل طول المتقدم عن (170سم).

. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

. أن لا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

. حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

. أن يكون نوع الدراسة “انتظام”.

. أن لا يقل تقديره عن جيد.

. إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

. تحري الدقة والتأكد من صحة المدخلات قبل تقديم الطلب، علماً بأنه سيتم استبعاد جميع الطلبات غير الصحيحة.

. ضرورة طباعة طلب الوظيفة الإلكتروني والاحتفاظ بنسخة منه.

وأوضحت القوات أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 1441/3/21هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 1441/3/24هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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