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بدء القبول على وظائف قوات الأمن الخاصة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للرتب التالية (رقيب، وكيل رقيب، جندي أول)، وذلك وفق والمؤهلات والتخصصات التالية:
– رقيب أمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة شبكات حاسب، علوم حاسب، أمن معلومات، قانون، لغة إنجليزية، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، محاسبة، إحصاء).
– وكيل رقيب أمن: الشهادة الجامعية المتوسطة في تخصصات: (تقنية المعلومات، محاسبة، سكرتير تنفيذي، إلكترونيات، اتصالات، ميكانيكا سيارات، إدارة مالية).
– جندي أول أمن: شهادة الدبلوم سنة إلى سنتين في تخصصات: (شبكات حاسب، محاسبة، رقابة مالية، إدارة موارد بشرية، برمجة حاسب، سكرتير تنفيذي، دعم فني، إلكترونيات وتحكم آلي، تبريد وتكييف، اتصالات).
وبينت القوات أن الشروط المطلوبة هي:
. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهما في خارج المملكة.
. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة.
. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
. إن لا يقل طول المتقدم عن (170سم).
. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
. أن لا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.
. حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.
. أن يكون نوع الدراسة “انتظام”.
. أن لا يقل تقديره عن جيد.
. إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
. تحري الدقة والتأكد من صحة المدخلات قبل تقديم الطلب، علماً بأنه سيتم استبعاد جميع الطلبات غير الصحيحة.
. ضرورة طباعة طلب الوظيفة الإلكتروني والاحتفاظ بنسخة منه.
وأوضحت القوات أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 1441/3/21هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 1441/3/24هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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